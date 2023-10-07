Алиев: «Мы готовы к этому...»

Азербайджан с большим удовольствием может участвовать в создании новых инфраструктурных проектов в Грузии, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили заявлении для прессы в Тбилиси.

Отметив, что на встрече с премьер-министром Грузии был проведен обмен мнениями о строительстве порта Анаклия, глава азербайджанского государства сказал: «... У Азербайджана есть порт Кулеви на Черноморском побережье Грузии, расширение этого порта, конечно же, еще больше усилит наше сотрудничество. Естественно, более чем пятикратное увеличение пропускной способности железной дороги Баку - Тбилиси - Карс и начало ее деятельности в ближайшем будущем, конечно же, послужит усилению Срединного коридора».

Президент Алиев также сказал, что в энергетической сфере, кроме традиционных отраслей, Азербайджан и Грузию объединяет проект коридора «зеленой» энергии. Отметив, что технико-экономическое обоснование этого проекта будет готово в ближайшие месяцы, глава государства сказал: «После этого, уверен, мы можем приступить к конкретным делам. Предусматривается вложение крупных инвестиций. Таким образом, строительство коридора «зеленой» энергии, энергетического кабеля усилит как нашу энергетическую безопасность, так и энергетическую безопасность стран-партнеров».

Ильхам Алиев также указал, что проекты, реализуемые сегодня Грузией и Азербайджаном совместно и с другими соседними странами, имеют большое значение не только для региона Южного Кавказа, но и Евразийского континента. «Мы готовы к этому, у нас сильная политическая воля, уже созданная мощная инфраструктура и, самое главное, главный фактор – это грузино-азербайджанская дружба и стратегическое партнерство», - подчеркнул глава государства.