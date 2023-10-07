США предостерегают ливанское движение «Хезболла» от попыток вмешаться в эскалацию конфликта в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.

«Президент Байден был предельно ясен в донесении до каждого, где бы то ни было, кто мог бы захотеть воспользоваться ситуацией, - не делайте этого. Будь то север с «Хезболлой» и Ливаном, Западный берег или где-то еще», - сказал он.

«Мы передали этот сигнал очень внятно – напрямую и через другие страны», - добавил Блинкен.

По его словам, это делается для того, чтобы не допустить «открытия нового фронта в этом конфликте, в том числе со стороны «Хезболлы» в Ливане».