США предупредили «Хезболлу» обновлено 18:35
США предостерегают ливанское движение «Хезболла» от попыток вмешаться в эскалацию конфликта в секторе Газа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN.
«Президент Байден был предельно ясен в донесении до каждого, где бы то ни было, кто мог бы захотеть воспользоваться ситуацией, - не делайте этого. Будь то север с «Хезболлой» и Ливаном, Западный берег или где-то еще», - сказал он.
«Мы передали этот сигнал очень внятно – напрямую и через другие страны», - добавил Блинкен.
По его словам, это делается для того, чтобы не допустить «открытия нового фронта в этом конфликте, в том числе со стороны «Хезболлы» в Ливане».
* * * 17:28
Ливанская «Хезболла» заявила, что может присоединиться к операции ХАМАС «Шторм Аль-Аксы», если Израиль будет «упорствовать в своей глупости». Об этом заявил глава Исполнительного совета «Хезболлы» Хашем Сафи ад-Дин во время пресс-конференции.
Там он обратился к США и Израилю, обвинив их в нарушении доступа к исламским святыням и «переходе всех границ».