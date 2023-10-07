Президент Польши: Война ХАМАС и Израиля выгодна России
Война между ХАМАС и Израилем «выгодна России», поскольку отвлекает внимание международного сообщества от войны в Украине, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Polsat.
«Это, безусловно, выгодно России и российской агрессии против Украины. Это отвлекает внимание мира... Но прежде всего я боюсь, что это, к сожалению, вызовет дальнейшее миграционное давление на Европу. Скорее всего, нас ждет еще одна волна мигрантов с Ближнего Востока, которая поразит Европу... Наша безопасность, защита границ Польши, конечно, а также границ Европейского Союза и Шенгенской зоны становится еще более важной», - заявил Дуда.