А в это время Раиси созвонился с главой ХАМАС
Президент Ирана Ибрагим Раиси на фоне эскалации палестино-израильского конфликта провел телефонный разговор с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщило IRNA.
По его сведениям, также состоялся телефонный разговор Раиси с генеральным секретарем палестинской группировки «Исламский джихад» Зиядом ан-Нахалой.
Стороны обсудили события в Палестине, указывает агентство.
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