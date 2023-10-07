А в это время Раиси созвонился с главой ХАМАС

Президент Ирана Ибрагим Раиси на фоне эскалации палестино-израильского конфликта провел телефонный разговор с главой политбюро движения ХАМАС Исмаилом Ханией. Об этом сообщило IRNA.

По его сведениям, также состоялся телефонный разговор Раиси с генеральным секретарем палестинской группировки «Исламский джихад» Зиядом ан-Нахалой.

Стороны обсудили события в Палестине, указывает агентство.