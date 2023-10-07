AZAL возобновляет рейсы в Тель-Авив
Начиная с 10 октября авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» возобновляет рейсы из Баку в Тель-Авив и обратно, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО.
Согласно сообщению, в случае каких-либо изменений или обновлений, касающихся рейсов, пассажиры будут оперативно уведомлены.
Авиакомпания благодарит за понимание в период временного приостановления авиасообщения из-за нестабильной ситуации в Израиле.
Для получения дополнительной информации пассажирам рекомендуется обращаться в колл-центр «Азербайджанских Авиалиний» по адресу [email protected].