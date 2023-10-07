Известный футболист стал жертвой нападения ХАМАС

43-летний Лиор Асулин погиб в результате нападения боевиков ХАМАС на участников Nature Party на границе с сектором Газа, сообщают израильские СМИ.

Асулин играл за многие команды элитного израильского дивизиона и завершил карьеру в возрасте 39 лет.

Перед нападением ХАМАС тысячи израильтян собрались на фестиваль электронной музыки Nature Party, который проходил в ночь на 7 октября возле сектора Газа. Фестиваль проходил под открытым небом в пустыне возле города Офаким в кибуце Реим. Он расположен в 30 километрах от границы с сектором Газа.

Известно, что в фестивале участвовали тысячи израильтян со всей страны, преимущественно в возрасте от 20 до 40 лет.