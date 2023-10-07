ХАМАС не хочет никакого перемирия
Пока Израиль занимается «эскалацией войны», о перемирии не может быть и речи. Об этом заявил РИА Новости представитель ХАМАС.
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Пока Израиль занимается «эскалацией войны», о перемирии не может быть и речи. Об этом заявил РИА Новости представитель ХАМАС.
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