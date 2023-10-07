Израильских заложников в Газе удерживают под землей?

Скорее всего, ХАМАС укрыл взятых израильских заложников под землей, что сильно затрудняет Израилю их обнаружение. Такое заявление в интервью BBC сделал Гершон Баскин, который в 2011 году вел переговоры об освобождении израильского солдата Гилада Шалита, находившегося в плену у ХАМАС более пяти лет.

«Я не сомневаюсь, что задачей номер один для Израиля будет найти их с помощью военных операций, а не переговоров», — сказал Баскин.

По его словам, он ожидает, что после авиаударов Израиль направит в Газу наземные войска для проведения масштабной военной операции с целью уничтожения лидеров ХАМАС и освобождения заложников.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что число гражданских лиц, захваченных ХАМАС, «к сожалению, весьма значительно». Подполковник Джонатан Конрикус в интервью CNN назвал это «беспрецедентным случаем в нашей истории, когда такое количество израильских граждан находится в руках террористической организации». ХАМАС обещал в течение нескольких часов обнародовать список взятых в плен израильтян.