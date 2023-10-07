Израиль эвакуирует города на границе с Ливаном
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал распоряжение готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном, пишет газета Haaretz.
«Министр обороны Галант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном», - говорится в сообщении.
Ранее в воскресенье армия Израиля заявила, что эвакуация охватила уже 24 населенных пункта у линии разграничения с сектором Газа.
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