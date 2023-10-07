Нетаньяху второй раз за сутки поговорил с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом во второй раз с начала боевых действий. Об этом сообщила канцелярия главы кабмина еврейского государства.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом во второй раз после беседы лидеров, которая состоялась в субботу вечером, - говорится в сообщении канцелярии Нетаньяху в соцсети Х (ранее Twitter). - Президент США подтвердил свою безоговорочную поддержку Израиля».