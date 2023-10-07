Эрдоган назвал условия мира на Ближнем Востоке

Обеспечить мир на Ближнем Востоке возможно только при условии независимости Палестины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, имея в виду осуществление резолюции ООН от 2012 года о создании независимого палестинского государства в границах 1967 года.

«Обеспечение стабильного мира на Ближнем Востоке возможно только при окончательном решении палестинской проблемы. Нет необходимости в разжигании огня, у справедливого мира нет проигравших, палестинский вопрос должен быть решен на основе международного права и признания факта сосуществования двух государств. Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния и снижения напряженности», - сказал турецкий лидер.

Выступление его транслировал телеканал TRT Haber.

«Признание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме является настоятельной необходимостью, которую нельзя откладывать», - подчеркнул Эрдоган, также призвав к немедленному прекращению насилия в конфликте между Израилем и Палестиной.