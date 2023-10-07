Сергей Ауслендер 20:08

Бомжи на мопедах прорвались на территорию Израиля… Стадо с автоматами нагнуло самую крутую армию Ближнего Востока… Комментарии такого рода в российских и украинских пабликах не соответствуют действительности. Предлагаю разобраться, насколько реально вооружен и обучен ХАМАС. Военное крыло этой террористической организации насчитывает, по разным оценкам, от 10 до 20 тысяч хорошо подготовленных боевиков, которые регулярно тренируются, а сценарии их учений неизменно включали в себя элементы похищения заложников.

Полагать, что на вооружении у боевиков ХАМАС только старые автоматы «Калашникова» и примитивные гранатометы — большая ошибка. Вооружение этой террористической группировки достаточно велико и разнообразно. Это стрелковое оружие, причем вполне современных образцов. Например, у террористов, с которыми 7 октября вели уличные бои израильские силовики, были замечены штурмовые винтовки М-4 (модификация М-16), пулеметы MAG и «Негев» (это израильские модели, и как они попадают в Газу, еще предстоит выяснить). Отмечено также наличие дальнобойных снайперских винтовок «Араш» и «Хейдар» большого калибра с дальностью соответственно 3000 и 2000 метров. Такое оружие позволяет поражать цели на большом расстоянии в глубине израильской территории вплоть до легкобронированной техники. Также ХАМАС обладает арсеналом хотя и примитивных, но довольно мощных гранатометов и минометов. У них на вооружении гранатометы РПГ-7 - классика подобного типа оружия, а также одноразовые, например, американские LAW, которыми можно поражать здания или легкобронированную технику. Применение таких гранатометов было отмечено в больших объемах во время массового прорыва террористов на территорию Израиля.

Минометы разных калибров: 60, 82 или самый страшный - 120 мм, способный добросить снаряд до любого из приграничных с Газой поселений. Выстрелы этих минометов плохо идентифицируются системами наблюдения, включая радары «Железного купола», а ущерб от снаряда к 120-миллиметровому миномету в фугасном снаряжении может быть даже большим, чем от ракеты «Кассам». Есть у ХАМАСа и противотанковые комплексы. В их числе эксперты называют российские ПТРК «Корнет», способные пробивать броню даже танков «Меркава-4», что случалось во время Второй Ливанской войны. Правда, тогда на израильских танках еще не было новейших комплексов активной защиты «Меиль Руах» («Ветровка»), способных сбивать подлетающие к боевой машине ракеты. В Газу такое оружие попадает, вероятно, через тоннели, прорытые под границей с Египтом (так называемый коридор «Филадельфия»). Попытки палестинцев поражать ими объекты и технику прямо через границу предпринимались еще в 2014 году. Благо дальность полета (до 5 километров) позволяет это сделать. ХАМАС также обладает внушительным флотом БПЛА — как разведывательных, так и ударных. Кадры сброса с квадрокоптера кумулятивной бомбы, поджигающей танк «Меркава», уже облетели весь интернет. Напомним, что аналогичные тактику и оружие уже почти девятнадцать месяцев используют обе стороны в войне в Украине. Часть беспилотников ХАМАС получает через все те же подземные тоннели контрабандистов (к слову, египтяне неоднократно обещали Израилю их разрушить), часть собирают сами. Отмечено применение беспилотников самолетного типа вроде иранских «Шахедов». Во всяком случае, характерный звук их моторов («мопедов») уже слышали в приграничных районах.