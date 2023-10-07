Десять непальских студентов убиты в Израиле

Десять непальских студентов убиты на юге Израиля, сообщила BBC посол Непала в Израиле Канта Риджал.

По ее словам, еще один студент пропал без вести, четверо получили ранения. Студенты приехали в Израиль по 11-месячной двусторонней программе по изучению сельского хозяйства.

Посол также сообщила, что девять непальских студентов все еще прячутся в бомбоубежище и не могут добраться до безопасного места.

Накануне сообщалось, что 17 студентов из Непала, обучающихся в Израиле, находятся в плену у ХАМАС.