Чиновники задумались: как привлечь в Нафталан больше зарубежных туристов?

Привлечь в азербайджанский курортный город Нафталан больше туристов. Международную научно-практическую конференцию с этой целью организовали местная исполнительная власть, Министерство здравоохранения, Госагентство по туризму, Бюро туризма и компания PMD Hospitality.

Глава Исполнительной власти Нафталана Вугар Новрузов, приветствуя гостей, рассказал об экономических реформах в Азербайджане, отметив, что в этой сфере достигнуты очень серьезные успехи.

В двухдневном мероприятии под названием «Нафталан – источник синергии здравоохранения и туризма» приняли участие более 100 человек, включая представителей 8 зарубежных стран.

После выступили президент Национальной академии наук Азербайджана депутат Иса Габиббейли, замминистра здравоохранения Надир Зейналов, замминистра экологии и природных ресурсов Рауф Гаджиев, заместитель специального представителя президента на освобожденных от оккупации территориях (кроме Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Башир Гаджиев, другие чиновники, предприниматели, дипломаты и зарубежные гости.

Продолжилось мероприятие панельными дискуссиями. На них обсудили перспективы и возможности развития туризма в Нафталане, вопросы турменеджмента, применения новых стандартов качества, привлечения в город туристов со всего мира.