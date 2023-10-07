Байден распорядился: США отправляют помощь Израилю

Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь в связи с нападением боевиков ХАМАС. Об этом сообщил Белый дом.

«Сегодня утром команда по вопросам национальной безопасности проинформировала президента и вице-президента о ситуации в Израиле. Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС», - отмечается в распространенном заявлении.

Белый дом не пояснил, о какой именно помощи идет речь.