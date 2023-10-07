Гарибашвили хочет, чтобы страны Южного Кавказа сами решали свои вопросы

Грузия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Мы выражаем благодарность Азербайджану за то, что он, в свою очередь, всегда поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в совместном с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлении для прессы в Тбилиси.

Премьер Грузии отметил, что «у нас большие надежды на подписание Азербайджаном и Арменией мирного соглашения. И в этом плане наши мнения по мирной повестке на Южном Кавказе полностью совпадают. Надеемся, что мир в этом регионе будет долгосрочным и послужит процветанию наших стран, а также народов Азербайджана, Армении и Грузии».

Гарибашвили также сказал, что у Грузии «всегда была непредвзятая позиция, мы и сегодня готовы внести вклад в этот вопрос. Мы хотим посредничать в этом вопросе и готовы представить любой формат дружбы. Наше будущее должно быть мирным, стабильным, и все три страны Южного Кавказа должны сами решать региональные вопросы».