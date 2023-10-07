Блинкен не смог убедить арабские страны

Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался убедить некоторые арабские государства осудить нападение на Израиль, но они этого не сделали. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника.

По его информации, Блинкен общался с несколькими министрами иностранных дел арабских стран, заключивших мирные соглашения с Израилем, и попросил их осудить нападение ХАМАС. Однако они этого не сделали, утверждает портал.