Азербайджанская команда выиграла первый в истории Кубок Европы

Азербайджанская мужская команда по пляжному волейболу «Муров АзТерминал» стала победителем Кубка Европы, который проводился впервые в истории.

В финале наши волейболисты обыграли турецкий клуб «ТВФ Спор Лисеси». В первом финальном матче выиграла азербайджанская команда, а во втором – турецкая. В «золотом сете» со счетом 15:10 победил «Муров АзТерминал», став обладателем Кубка Европы.

Ранее азербайджанские команды никогда не побеждали в турнирах, проводимых Европейской конфедерацией волейбола.