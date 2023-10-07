Глава партии «Наш дом Израиль», бывший министр обороны и глава МИД Израиля Авигдор Либерман, находящийся в последние годы в непримиримой оппозиции к Биньямину Нетаньяху, заявил после кровавых событий 7 октября, уже названных прессой «израильским Перл-Харбором», о своей готовности войти в правительство Биби при условии, что премьер-министр и министр обороны Йоав Галант возьмут на себя письменное обязательство уничтожить ХАМАС.

«Все попытки учредить какой-то очередной чрезвычайный комитет или провести еще одну дискуссию являются уже известным сценарием, и я это проходил, — написал, в частности, Либерман. — Нет больше никаких компромиссов и никаких колебаний. Хватит мямлить. Только четкое, недвусмысленное и публичное, перед камерами, обещание уничтожить ХАМАС, не ограничившись чем-то меньшим, и физически ликвидировать всех до одного лидеров ХАМАС — только это сделает правительство Нетаньяху чрезвычайным. И в такое правительство я войду без предварительных условий».

«Я понимаю, что есть еще «Хизбалла», есть заложники в секторе Газа, есть международное давление, — добавил Либерман. — Но эти проблемы мы рано или поздно решим. Однако порядок приоритетов должен быть ясен. В первую очередь - уничтожение ХАМАС. Только так мы восстановим безопасность жителей Юга и остальных граждан страны, вернем пленных и пропавших без вести».