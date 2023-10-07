Израильтянам советуют срочно покинуть Египет

«В свете текущих военных действий у нас есть опасения, что нападения на израильтян по всему миру участятся. В этой связи мы призываем граждан нашей страны пересмотреть запланированные поездки за рубеж и избегать посещения стран, которые вызывают подозрения, особенно на Ближнем Востоке, - говорится в сообщении ведомства, которое передала газета Yedioth Ahronoth. - После сегодняшнего нападения в Египте мы настоятельно рекомендуем всем нашим гражданам, которые находятся на Синайском полуострове, сократить свое пребывание в этой стране и как можно скорее покинуть Египет».

Ранее сообщалось, что двое туристов из Израиля и египтянин погибли в результате стрельбы, которую устроил полицейский в городе Александрия, расположенном на берегу Средиземного моря. Нападавший открыл беспорядочный огонь из табельного оружия по группе туристов из Израиля. Он находился в наряде, обеспечивающем охрану площади Маншея в центральной части города. Группа израильских туристов прибыла в этот район для осмотра древней синагоги. В результате инцидента еще один египтянин получил ранение, он доставлен в госпиталь.