«Карабах» обыграл «Нефтчи» в центральном матче Премьер-лиги ВИДЕО
Сегодня завершился 9-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
В центральном матче тура «Нефтчи» принимал «Карабах». Чемпион одержал уверенную победу со счетом 2:0. На 46-й минуте Жуниньо открыл счет в матче, а точку на 88-й минуте поставил Редон Джиджа.
«Карабах» вновь догнал по очкам лидера чемпионата «Зиря», но уступает команде Рашада Садыхова из-за поражения в очной встрече.
«Нефтчи» же завершает первый круг на 5-м месте, отставая от лидеров на 7 очков.
В другом матче дня «Сумгаит» дома со счетом 1:0 обыграл «Кяпяз». Единственный гол на 62-й минуте забил Рой Кехат. «Сумгаит» покинул дно турнирной таблицы и располагается на 7-й ступени.
Напомним другие результаты 9-го тура: «Зиря» - «Туран-Товуз» - 2:1, «Габала» - «Сабаил» - 0:1, «Сабах» - «Араз-Нахчыван» - 1:1.
Турнирное положение:
1. «Зиря» - 19 очков (9 матчей)
2. «Карабах» - 19 (9)
3. «Сабаил» - 17 (9)
4. «Араз-Нахчыван» - 14 (9)
5. «Нефтчи» - 12 (9)
6. «Туран-Товуз» - 11 (9)
7. «Сумгаит» - 11 (8)
8. «Сабах» - 7 (8)
9. «Габала» - 7 (9)
10. «Кяпяз» - 5 (9).