США плывут на помощь Израилю. ХАМАС заявил, что не боится американского авианосца обновлено 23:23
Палестинское движение ХАМАС заявило, что администрация президента США Джо Байдена должна осознавать возможные последствия отправки авианосца в акваторию Восточного Средиземноморья.
«Отправка американского авианосца нас не пугает, и американская администрация должна осознавать последствия этого шага», - приводит заявление движения телеканал Al Jazeera.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин распорядился перебросить авианосную ударную группу Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков ХАМАС.
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В связи с обострением ситуации в Израиле США отправляют в восточную часть Средиземного моря авианосную ударную группу «Джеральд Форд», заявил Пентагон.
В нее входят авианосец ВМС США «Джеральд Форд», ракетный крейсер «Нормандия» класса «Тикондерога», а также эсминцы управляемого ракетного оружия класса «Арли-Бёрк», военные корабли «Рэймидж», «Карни» и «Рузвельт», сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
«Мы также предприняли шаги по усилению эскадрилий истребителей ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе», - добавил Ллойд Остин