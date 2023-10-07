ЦРУ недоглядело, МОССАД проспал, а другие положились на ЦРУ и МОССАД наш комментарий
Продолжается обсуждение того, каким образом боевики ХАМАС смогли в полной тайне подготовить свою операцию против Израиля, приведшую к огромным потерям. Операцию, которая свидетельствует о тщательном, долговременном планировании, разведке, накоплении средств, подготовке ядра исполнителей, которые действовали в манере хорошо тренированного спецназа.
Как могло случиться, что Израиль, о выдающихся разведывательных возможностях которого ходят легенды, не узнал о планах врага и оказался застигнут врасплох?
The New York Times поговорила с четырьмя высокопоставленными американскими чиновниками из сферы национальной безопасности и задала им этот вопрос.
По их данным, израильская разведка располагала данными о намерении ХАМАС провести крупную операцию, но конкретики не знала. Подталкивала боевиков к нападению ситуация в Израиле, связанная с внутренним обострением в стране, где возникли большие политические и общественные разногласия из-за судебной реформы, затеянной правительством Нетаньяху. Это воспринималось Ираном и проиранскими группировками как слабость и удачный момент для удара. Но тщательный мониторинг ситуации в секторе Газа, осуществляемый средствами агентурной и технической разведки, на которые выделяются миллионы шекелей, не позволил заранее узнать о готовящемся нападении и принять необходимые меры. Не нападении вообще, а об этом, конкретном.
Как пишет Bloomberg, ссылаясь, в свою очередь, на экспертов по региону, никто не верил в то, что ХАМАС пойдет на прорыв границы.
Подвели, очевидно, самоуверенность и недооценка противника. Палестинские боевики сумели освоить методы конспирации, шифровки каналов коммуникации, сокрытия складов и баз подготовки, а главное - существенным образом усовершенствовать контрразведывательную работу.
Можно гадать, насколько это результат их собственных усилий или тут приложились специалисты из КСИР, но факт остается фактом: они оказались на какое-то время непроницаемы для суперсовременных и высокотехнологичных спецслужб Израиля, и этого хватило, чтобы организовать и осуществить самый чувствительный удар за последние несколько десятков лет.
Между тем не может не возникнуть резонный вопрос и к прочим странам, чьи разведки работают в регионе: от Соединенных Штатов до их союзников и партнеров различной степени лояльности, включая арабские страны. Никто из них, выходит, также не узнал о готовящемся нападении, а если и знал, то не предупредил, пусть не Израиль непосредственно, но сами США. Таким образом, проблемы со сбором информации и взаимодействием с коллегами на Ближнем Востоке есть не только у израильских спецслужб.
Не допустив проникновения исламских террористов на землю США и задавив террористическую волну в Европе, связанную с Аль-Каидой, а затем с «Исламским государством», западные спецслужбы, похоже, выпустили из виду боевые палестинские группировки, возможно, посчитав их сферой интереса исключительно Израиля. Однако при масштабной террористической атаке ХАМАС на Израиль, как уже известно, погибли или пострадали иным образом граждане многих других стран. Так что нынче разбор полетов должен быть не только у израильских разведчиков.