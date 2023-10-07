Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 21:45

Продолжается обсуждение того, каким образом боевики ХАМАС смогли в полной тайне подготовить свою операцию против Израиля, приведшую к огромным потерям. Операцию, которая свидетельствует о тщательном, долговременном планировании, разведке, накоплении средств, подготовке ядра исполнителей, которые действовали в манере хорошо тренированного спецназа. Как могло случиться, что Израиль, о выдающихся разведывательных возможностях которого ходят легенды, не узнал о планах врага и оказался застигнут врасплох? The New York Times поговорила с четырьмя высокопоставленными американскими чиновниками из сферы национальной безопасности и задала им этот вопрос.

По их данным, израильская разведка располагала данными о намерении ХАМАС провести крупную операцию, но конкретики не знала. Подталкивала боевиков к нападению ситуация в Израиле, связанная с внутренним обострением в стране, где возникли большие политические и общественные разногласия из-за судебной реформы, затеянной правительством Нетаньяху. Это воспринималось Ираном и проиранскими группировками как слабость и удачный момент для удара. Но тщательный мониторинг ситуации в секторе Газа, осуществляемый средствами агентурной и технической разведки, на которые выделяются миллионы шекелей, не позволил заранее узнать о готовящемся нападении и принять необходимые меры. Не нападении вообще, а об этом, конкретном. Как пишет Bloomberg, ссылаясь, в свою очередь, на экспертов по региону, никто не верил в то, что ХАМАС пойдет на прорыв границы. Подвели, очевидно, самоуверенность и недооценка противника. Палестинские боевики сумели освоить методы конспирации, шифровки каналов коммуникации, сокрытия складов и баз подготовки, а главное - существенным образом усовершенствовать контрразведывательную работу. Можно гадать, насколько это результат их собственных усилий или тут приложились специалисты из КСИР, но факт остается фактом: они оказались на какое-то время непроницаемы для суперсовременных и высокотехнологичных спецслужб Израиля, и этого хватило, чтобы организовать и осуществить самый чувствительный удар за последние несколько десятков лет.