Армия обороны Израиля бьет по боевикам ХАМАС в секторе Газа.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Армия обороны Израиля даст «небывалый ответ» сектору Газа, который запомнят на 50 лет. Об этом пишет The Times of Israel.

«Правила войны изменились. Цена, которую должен будет заплатить сектор Газа, будет очень высокой», — подчеркнул он.

По словам Галанта, действительность в анклаве будет изменена «на поколения вперед».

Ранее в телеграм-канале Армии обороны Израиля сообщалось, что за 7 октября самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанесли удары по 120 объектам ХАМАС в секторе Газа.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 120 террористическим объектам в районе Бейт-Ханун в секторе Газа», — говорится в заявлении.

Согласно информации пресс-службы израильской армии, удары также нанесены по оперативному туннелю, который использовали боевики ХАМАС на севере города Газа.