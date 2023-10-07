Блинкен: Нападение на Израиль? Это не Иран!

Блинкен заявил, что у США нет доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент Вашингтон не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран.

«Мы пока не видели каких-либо свидетельств того, что Иран направлял эту атаку и стоял за ней», — отметил госсекретарь США в интервью телеканалу CNN.