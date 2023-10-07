Блинкен: Нападение на Израиль? Это не Иран!
Блинкен заявил, что у США нет доказательств причастности Ирана к атаке ХАМАС.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент Вашингтон не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран.
«Мы пока не видели каких-либо свидетельств того, что Иран направлял эту атаку и стоял за ней», — отметил госсекретарь США в интервью телеканалу CNN.
Тем временем президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что экстренная американская помощь уже в пути в Израиль и что «в ближайшее время будет отправлено еще больше помощи».
По информации из источников, близких к Белому дому, к Израилю в сопровождении ракетного крейсера и эсминцев направляется ударный авианосец Gerald Ford с истребителями F-35 на борту и большим пакетом помощи, в числе которой пополнение для системы ПВО «Железный купол».