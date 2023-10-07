Постпред Израиля: Никаких переговоров! Эпоха разговоров с ХАМАС завершена

Израиль не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира, задача заключается в уничтожении этого движения, заявил журналистам постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

«Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились», - цитирует ТАСС Эрдана.

«Мы находимся в состоянии войны. Наши граждане находятся в заложниках в Газе, продолжаются ракетные обстрелы городов. Мы полностью сосредоточены на достижении нашей цели - устранении этих угроз для наших граждан», - добавил он.