ХАМАС: вторжение в Израиль планировалось несколько месяцев
Представитель ХАМАС в Ливане заявил, что вторжение в Израиль планировалось несколько месяцев.
«То, что произошло, было запланировано несколько месяцев назад, для этого было проведено несколько маневров... использовались методы, чтобы сбить с толку и вывести из строя вражеские технологии», - заявил ливанскому телеканалу MTV представитель ХАМАС в Ливане Абдель Хади.
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