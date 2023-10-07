ХАМАС: вторжение в Израиль планировалось несколько месяцев

Представитель ХАМАС в Ливане заявил, что вторжение в Израиль планировалось несколько месяцев.

«То, что произошло, было запланировано несколько месяцев назад, для этого было проведено несколько маневров... использовались методы, чтобы сбить с толку и вывести из строя вражеские технологии», - заявил ливанскому телеканалу MTV представитель ХАМАС в Ливане Абдель Хади.