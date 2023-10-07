В Израиле нашли сотни тел участников фестиваля

Члены израильской общественной организации ЗАКА, которая занимается добровольной спасательной деятельностью, обнаружили не менее 260 тел в кибуце Реим, расположенном на юге страны. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителей организации.

По их сведениям, все погибшие находились на музыкальном фестивале под открытым небом в момент нападения ХАМАС.

Сообщается, что боевики расстреляли многих участников мероприятия, данные о погибших могут еще вырасти.