Совбез ООН проводит закрытую встречу по Израилю и Палестине
Совет Безопасности ООН начал в закрытом режиме встречу по обострению ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.
Обсуждения в закрытом режиме предоставляют сторонам более широкие возможности для дискуссий, чем открытые встречи с публичными заявлениями.
Перед началом встречи заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что США ожидают, что все члены Совета Безопасности ООН осудят атаку ХАМАС на Израиль. При этом он отметил, что принятия официального заявления с осуждением не ожидается.