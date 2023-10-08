Президент Израиля обратился к нации: «Нам предстоят тяжелые дни…»
Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с обращением к нации.
«Мы находимся в тяжелой войне, которую объявил нам жестокий враг. Нам предстоят тяжелые дни. Нам надо объединиться перед лицом общего врага и действовать как единый кулак. Это веление времени как для народа, так и для Кнессета и чрезвычайного правительства», - сказал Герцог.
Президент Израиля добавил, что «ХАМАС является частью оси зла, основой которой служит Иран».
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