Постпред Израиля выступил с гневным заявлением

«Последние дни были разрушительными для каждого израильтянина. Израиль подвергся беспрецедентному нападению, и число жертв катастрофично. За последние два дня после внезапного нападения ХАМАС на Израиль в моей стране погибли сотни людей», — цитирует BB Эрдана.

«Это израильское 9/11, — заявил Эрдан, имея в виду нападение на США 11 сентября 2001 года. — Израиль сделает все, чтобы вернуть наших сыновей и дочерей домой».

«Международное сообщество и особенно ООН и Совет Безопасности имеют очень короткую память, когда дело касается Израиля. Террор, который мы терпим, быстро становится второстепенным, но это время уже не будет прежним. Мы не позволим миру забыть зверства, которые перенесла наша страна», — предупредил израильский дипломат.