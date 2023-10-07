Спецназ Израиля задержал в секторе Газа заместителя командующего южной дивизии ВМС движения ХАМАС Мухаммада Абу Гали.

Абу Гали захватило подразделение «Шайетет-13» — часть специального назначения военно-морских сил Израиля. При каких обстоятельствах это произошло, не уточняется, передает Times of Israel.

«Подозреваемый содержится под стражей, сейчас его допрашивают представители сил обороны», — сообщили военные.

ЦАХАЛ ранее сообщила, что нанесла удары по постам ВМС ХАМАС.

Израильская армия вечером 8 октября нанесла авиаудары по району Шуджаия в Газе, поразив примерно 150 объектов. В ЦАХАЛ назвали район «гнездом террора», откуда ХАМАС совершает атаки на Израиль. Военные также заявили об ударе по штаб-квартире разведки движения и используемом ВВС ХАМАС военном комплексе.

По словам представителя армии Даниеля Хагари, с субботы, 7 октября израильская сторона атаковала примерно 800 целей в секторе Газа, передает Haaretz. По его словам, уничтожены 400 боевиков ХАМАС, десятки задержаны.