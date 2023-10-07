США обратились к Турции
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом подчеркнул необходимость дальнейшего участия Анкары в снижении напряженности на Ближнем Востоке. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран «обсудили вопросы, связанные с террористическими атаками ХАМАС на Израиль».
«Госсекретарь призвал Турцию продолжать участие [в урегулировании] и подчеркнул, что Соединенные Штаты уделяют пристальное внимание прекращению атак ХАМАС и освобождению всех заложников», - отметил Миллер.
Блинкен и Фидан провели уже второй телефонный разговор за два дня. Об их телефонном разговоре стало известно после заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о необходимости скорейшего прекращения военного противостояния между Израилем и Палестиной. Эрдоган заверил, что Турция будет прилагать необходимые дипломатические усилия для скорейшего прекращения противостояния.