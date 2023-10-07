Американский сенатор призвал бомбить Иран

Сенатор-республиканец Линдси Грэм считает, что США должны нанести удары по иранским нефтеперерабатывающим заводам в случае, если движение «Хезболла» атакует Израиль.

По мнению политика, только такие ответные меры Вашингтона могут положить конец агрессии в отношении Израиля.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) американский политик написал, что считает Иран причастным к нападению боевиков ХАМАС на территорию Израиля: «Все правы, предполагая, что варварскому нападению ХАМАС на Израиль способствовал Иран».

По его словам, США должны дать «разрушительный ответ», если военизированная ливанская шиитская организация в ближайшее время атакует Израиль со стороны Ливана. «Атака «Хезболлы» и других иранских ставленников была бы разрушительной для израильских систем обороны. Если такое нападение произойдет, Израиль и США должны нанести удар по иранским НПЗ и нефтяной инфраструктуре, которые являются источником жизненной силы иранской экономики», — заявил Грэм, уточнив, что уже донес эту свою позицию «до разных людей на Ближнем Востоке».