Иран помог движению ХАМАС спланировать нападение на Израиль. Об этом сообщило вечером в воскресенье, 8 октября, издание Wall Street Journal (WSJ).

Согласно сообщению, офицеры Корпуса стражей исламской революции вместе с руководством ХАМАС занимались планированием этой операции с августа. Дата нападения — 7 октября — тоже была согласована с Ираном и одобрена им. Ее определили во вторник, 2 октября, на встрече представителей ХАМАС, Ирана и «Хезболлы» в Ливане.

Газета утверждает, что информацию о причастности Ирана подтвердили также неназванный европейский чиновник и некий советник правительства Сирии.