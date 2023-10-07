Эмираты в шоке от нападения ХАМАС на Израиль

Нападения ХАМАС в приграничных с сектором Газа городах и деревнях Израиля, а также ракетные удары по населенным пунктам являются серьезной эскалацией, сообщили в МИД Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В ведомстве заявили, что потрясены сообщениями о том, что мирные жители в Израиле были захвачены в заложники в собственных домах.

«Гражданские лица с обеих сторон всегда должны иметь полную защиту в соответствии с международным гуманитарным правом и никогда не должны становиться объектом конфликта», – подчеркнули в МИД ОАЭ.

В сообщении выражаются соболезнования семьям погибшим и содержится призыв приложить все дипломатические усилия для предотвращения более широкой региональной конфронтации.

Кроме того, в заявлении говорится, что ОАЭ поддерживают контакты с международными партнерами для «скорейшей деэскалации в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, а также возвращения к переговорам по окончательному урегулированию в рамках решения о создании двух государств».