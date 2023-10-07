Израильские СМИ: «Лишь Азербайджан откровенно осудил террористов»

Как уже сообщалось, Объединенные Арабские Эмираты стали первой ближневосточной страной, которая осудила действия боевиков движения ХАМАС в Израиле. В документе МИД этой страны говорится, «что нападения ХАМАС на израильские города и деревни вблизи сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, представляют собой серьезную и тяжелую эскалацию», и что «министерство потрясено сообщениями, что израильские мирные жители были похищены в качестве заложников из своих домов».

Израильское издание «Детали» отмечает, что «первая реакция ОАЭ на атаку ХАМАС была более нейтральной... призвали обе стороны к сдержанности. Похожую риторику можно было услышать и от многих других исламских государств. Из всех них до недавнего момента лишь Азербайджан откровенно осудил террористов. Но дополнительная информация о том, что боевики делали с безоружными людьми, видимо, заставляет лидеров ближневосточных стран менять свое мнение».