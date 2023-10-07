Дмитрий Рой, автор haqqin.az 08:22

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент Вашингтон не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран. А иначе он заявить и не мог, поскольку тогда слишком уж много вопросов может возникнуть к администрации Белого дома, которая после прихода Байдена к власти всячески заигрывала с Тегераном. Игнорируя при этом интересы национальной безопасности своего главного союзника на Ближнем Востоке. Вот и приходится отрицать очевидное.

Анализ поступающей в эти дни информации из региона прямо указывает, что силы КСИР участвовали в атаке на Израиль напрямую. Слишком много и прямых, и косвенных доказательств этого появляется. Вот на одном из видео похищения израильтянина террористы разговаривают на фарси. И такие примеры, когда спадет горячка первых дней и наступит время для вдумчивого анализа, будут только множится. Конечно, в условиях информационной войны, можно допустить, что звук был наложен сверху. Но тут на BBC появляется спикер ХАМАСа Гази Хамад, который, пребывая в эйфории от успешной, по их меркам, атаки на Израиль, прямым текстом говорит, что Исламская республика Иран помогла совершить операцию «Наводнение Аль-Акса». Да и сам Тегеран это не отрицает. У него есть прекрасный шанс сказать: «Нет, мы не имеем к происходящему никакого отношения» и отрицать свою причастность, как это было в деле поставок иранских беспилотников российской армии. А затем повторять эту позицию через все официальные каналы: МИД, заявление Хаменеи, президента Раиси и так далее. Но происходит ровно наоборот: на главной странице государственного Mehr News Agency глава Генштаба вооруженных сил Ирана, «приветствует операцию «Наводнение Аль-Акса» палестинского сопротивления против сионистов». А рядом – военный советник Верховного лидера Рахим Сафави: «Мы поддерживаем операцию "Наводнение Аль-Акса", которой стоит гордиться, и поздравляем палестинских бойцов с началом этой операции. Мы будем вместе с ними вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима».

Администрация США, что Байдена, что его однопартийца Барака Обамы, заигрались в своих играх, а точнее – интригах, на Ближнем Востоке. На протяжении почти семи десятилетий одним из основных направлений их политики в регионе было обеспечение безопасности Израиля. Из чего следовали и конкретные политические действия, важнейшее из которых - поддержании военного превосходства Израиля над соседями. Этот набор политических мер почти 60 лет традиционно пользовался двухпартийной поддержкой – но последнее десятилетие со стороны Демократической партии начал подвергаться эрозии: вопрос о том, в какой мере безопасность Израиля является национальным интересом США все чаще возникает во внутрипартийных дискуссиях. И те политические шаги, вроде заигрывания с Ираном, которые раньше были немыслимы – теперь вполне вероятны. И не учитывают при этом важнейший фактор – возросшую агрессивность Корпуса стражей исламской революции, КСИР, который за десятилетия из штурмовых отрядов превратился в мощную государственную структуру, практически подмявшую под себя внешнюю политику страны.