Если не Иран, то кто? продолжение главной темы

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данный момент Вашингтон не может подтвердить, что за атакой на Израиль стоял Иран.

А иначе он заявить и не мог, поскольку тогда слишком уж много вопросов может возникнуть к администрации Белого дома, которая после прихода Байдена к власти всячески заигрывала с Тегераном. Игнорируя при этом интересы национальной безопасности своего главного союзника на Ближнем Востоке. Вот и приходится отрицать очевидное.

Администрация США, что Байдена, что его однопартийца Барака Обамы, заигрались в своих играх, а точнее – интригах, на Ближнем Востоке

Анализ поступающей в эти дни информации из региона прямо указывает, что силы КСИР участвовали в атаке на Израиль напрямую. Слишком много и прямых, и косвенных доказательств этого появляется. Вот на одном из видео похищения израильтянина террористы разговаривают на фарси. И такие примеры, когда спадет горячка первых дней и наступит время для вдумчивого анализа, будут только множится.

Конечно, в условиях информационной войны, можно допустить, что звук был наложен сверху. Но тут на BBC появляется спикер ХАМАСа Гази Хамад, который, пребывая в эйфории от успешной, по их меркам, атаки на Израиль, прямым текстом говорит, что Исламская республика Иран помогла совершить операцию «Наводнение Аль-Акса».

Да и сам Тегеран это не отрицает. У него есть прекрасный шанс сказать: «Нет, мы не имеем к происходящему никакого отношения» и отрицать свою причастность, как это было в деле поставок иранских беспилотников российской армии. А затем повторять эту позицию через все официальные каналы: МИД, заявление Хаменеи, президента Раиси и так далее.

Но происходит ровно наоборот: на главной странице государственного Mehr News Agency глава Генштаба вооруженных сил Ирана, «приветствует операцию «Наводнение Аль-Акса» палестинского сопротивления против сионистов».  А рядом – военный советник Верховного лидера Рахим Сафави: «Мы поддерживаем операцию "Наводнение Аль-Акса", которой стоит гордиться, и поздравляем палестинских бойцов с началом этой операции. Мы будем вместе с ними вплоть до освобождения Палестины и Иерусалима».

А Рахима Сафави не заметили?!

Администрация США, что Байдена, что его однопартийца Барака Обамы, заигрались в своих играх, а точнее – интригах, на Ближнем Востоке. На протяжении почти семи десятилетий одним из основных направлений их политики в регионе было обеспечение безопасности Израиля. Из чего следовали и конкретные политические действия, важнейшее из которых - поддержании военного превосходства Израиля над соседями.

Этот набор политических мер почти 60 лет традиционно пользовался двухпартийной поддержкой – но последнее десятилетие со стороны Демократической партии начал подвергаться эрозии: вопрос о том, в какой мере безопасность Израиля является национальным интересом США все чаще возникает во внутрипартийных дискуссиях.

И те политические шаги, вроде заигрывания с Ираном, которые раньше были немыслимы – теперь вполне вероятны. И не учитывают при этом важнейший фактор – возросшую агрессивность Корпуса стражей исламской революции, КСИР, который за десятилетия из штурмовых отрядов превратился в мощную государственную структуру, практически подмявшую под себя внешнюю политику страны.

Как только у КСИР появляется минимально свободный ресурс, он тут же бросает его на внешнюю экспансию.

В результате возникла причинно-следственная связь между частичным снятием напряженности между Западом и Ираном, читай – КСИР, и немедленной активизацией его прокси-структур в регионе. Объяснение на поверхности: Корпус контролирует значительную часть экономики страны и в первую очередь самый ликвидный ее экспорт, нефтяной. Как только у него появляется минимально свободный ресурс, он тут же бросает его на внешнюю экспансию.

Эта тенденция стала закономерностью, что в Белом доме упускают. А потом недоумевают, отчего происходит именно так, как происходит. Но удивляться нечему – на Ближнем Востоке достаточно глаз, которые пристально следят за каждым телодвижением Вашингтона в отношении еврейского государства. И каждую напряженность пытаются трактовать, как возможное ослабление американо-израильских связей. Чтобы использовать этот момент для нанесения кровавого удара.