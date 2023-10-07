На данный момент на границе с Газой продолжается развертывание более 100 000 израильских войск для возможной подготовки к наземному наступлению.

Война между Израилем и радикальными группировками из сектора Газа продолжается третий день. Общее число погибших в Израиле и Газе достигло 1 100 человек, сообщает Al Jazeera.

Израильские войска продолжают боевые действия с палестинскими боевиками как минимум в семи районах.

Хотя Израиль утверждает, что взял под контроль полицейский участок в Сдероте, жителям города было рекомендовано оставаться дома из-за опасений проникновения бойцов ХАМАС. Al Jazeera сообщает, что некоторые участки вдоль ограждения с Газой все еще открыты.

Армия обороны Израиля сообщает, что во время ночных ударов по сектору Газа было поражено более 500 целей, в том числе восемь боевых комнат ХАМАС и «Палестинского исламского джихада», несколько высотных башен и мечеть, где были базы ХАМАС, и три тоннеля в районе Бейт Ханун.

Между тем «Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на израильский военный пост в Шебаа.

Кроме того, израильская армия опубликовала имена еще 16 солдат, погибших в результате атаки ХАМАС.

Тем временем телеканал CNN сообщает, что по меньшей мере трое американских граждан погибли во время нападения ХАМАС на Израиль.