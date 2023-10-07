Подошел к концу 74-й Международный конгресс астронавтики в Баку. Самое значимое ежегодное событие в космической индустрии, по мнению гостей, участников и организаторов, прошло в столице Азербайджана грандиозно и продуктивно.

На Международном конгрессе астронавтики (IAC) были представлены 3600 научных трудов исследователей из 95 стран, 2000 тезисов технических докладов и более 500 интерактивных презентаций. Многочисленные технические сессии, симпозиумы, пленарные заседания и выступления более 5000 участников из 137 стран стали рекордным показателем за всю историю проведения данного мероприятия.

Также большой ажиотаж вызвало появление на конгрессе в качестве почетного гостя писателя-историка с мировой известностью Юваля Ноя Харари, который встретился с читателями, дал развернутое видеоинтервью, а также провел очень познавательную лекцию об искусственном интеллекте.

Президент Международной федерации астронавтики Клэй Моури и Исполнительный директор Международной федерации астронавтики Кристиан Файхтингер в интервью советнику министра цифрового развития и транспорта Рашаду Байрамову поделились своими впечатлениями о прошедшем мероприятии.

В частности, Файхтингер выразил восхищение масштабами подготовки Международного конгресса астронавтики в Баку, а Моури особо выделил высокий уровень безопасности в Азербайджане. Президент федерации также подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны, а в данном случае лично президента Алиева, конгресс вышел на совершенно другой уровень, и результат говорит сам за себя.

Также Моури рассказал об онлайн-беседе в рамках IAC со всемирно известным инженером и предпринимателем Илоном Маском. Отметим, что эту трансляцию посмотрели более 37 миллионов зрителей по всему миру.

Предлагаем вниманию наших читателей видеоинтервью с К.Моури и К.Файхтингером.