Россия не хочет уходить из Карабаха: «Точка пока не поставлена»

Несмотря на то что многие жители Карабах а приняли добровольное решение покинуть регион, Галузин убежден, что миротворческая миссия России по-прежнему востребована. Он также подчеркнул значимость трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, касающихся вопросов транспортной и экономической интеграции, делимитации границы, подписания мирного договора и налаживания контактов между двумя странами.

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью РБК заявил об актуальности присутствия российских миротворцев в Карабах ском регионе Азербайджана, так как, по его мнению, «точка в конфликтной ситуации пока не поставлена».

«Все это в комплексе должно вывести на взаимоприемлемые условия нормализации», — добавил он.

Галузин также подчеркнул роль российского миротворческого контингента в проведении контактов между представителями армян Карабаха и властей Азербайджана и заявил о необходимости их дальнейшего присутствия для обеспечения стабильности в регионе.

Кроме того, Галузин отметил, что открытие Зангезурского коридора станет «важным фактором общей стабилизации в Закавказье».

«Это будет способствовать экономическому развитию всех закавказских государств, потому что Армения в этом случае получит возможность стать транспортно-логистическим хабом, укрепит и расширит свои транспортные связи и с Азербайджаном, и с Турцией, и с Россией. Азербайджан получит возможность бесперебойного ритмичного транспортного сообщения между двумя частями страны. И общая стабилизация ситуации в Закавказье послужит укреплению основ доверия между Арменией и Азербайджаном на будущее», — отметил замглавы МИД РФ.

Галузин сообщил о возможности проведения переговоров глав МИД РФ, Азербайджана и Армении 12 октября в Бишкеке на полях саммита СНГ.

«Азербайджанская сторона уже дала принципиальное согласие. И мы рассчитываем, что и армянская сторона также подойдет ответственно к этому вопросу и согласится на участие в таких переговорах», — сказал он.