ХАМАС убил и похитил иностранцев
Министерство иностранных дел Таиланда заявило, что в результате атаки боевиков ХАМАС на юге Израиля погибли 12 граждан Таиланда, 8 получили ранения, 11 были похищены, передает i24 News.
Также французские СМИ сообщили о 7 пропавших без вести гражданах Франции в результате нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль. В МИД Франции подтвердили гибель одной гражданки республики и заявили, что "для оказания помощи французской общине в Израиле создана кризисная группа, в которую уже поступило более 250 звонков".