Иран о нападении ХАМАС на Израиль: Моя хата с краю

Исламская Республика Иран не причастна к атаке на Израиль, руководство Палестины принимает решения самостоятельно. Об этом порталу Amwaj.media сообщило иранское постпредство при ООН.

«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны... Мы не участвуем в ее ответных действиях», — говорится в заявлении миссии.

Также было отмечено, что обвинения в адрес Ирана могут быть попыткой израильской стороны «оправдать провал».

Ранее The Wall Street Journal утверждал, что Иран содействовал боевикам ХАМАС в планировании атаки, ссылаясь на источники из ХАМАС и «Хезболла».