Россия обвиняет Армению и Запад

«Всем очевидно, что МУС не имеет ничего общего с правосудием в аутентичном понимании этого слова. Это политизированная прозападная структура, выполняющая заказы по уголовному преследованию неугодных Западу фигур.

Наш союзник Армения принимает решение о том, чтобы статут этого суда ратифицировать. Как мы должны воспринимать подобный шаг? Только как, мягко говоря, недружественный. Мы рассчитывали, что Армения воздержится от такого шага», - сказал Галузин.

По его словам, Евросоюз «не столько озабочен урегулированием (между Азербайджаном и Арменией), сколько тем, чтобы вытеснить из региона Россию».

«И в этом я вижу часть общезападного курса на то, чтобы достичь недостижимого – того, что они пытаются называть международной изоляцией России. Россия на протяжении многих-многих лет прилагает усилия к урегулированию этого застарелого конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Осенью 2020 года мы были ключевыми посредниками при выработке трехсторонних договоренностей. Все треки, которые были обозначены в этих договоренностях, были подхвачены Евросоюзом и США.

Дальше пошли дискуссии на так называемой брюссельской площадке, где армянское руководство коренным образом изменило свою позицию и признало Карабах частью Азербайджана, и Евросоюз вместо того чтобы помогать урегулированию, а не пользоваться нашими наработками в своих конъюнктурных интересах, обвиняет Россию во всех смертных грехах в контексте событий 19 сентября», - сказал он.