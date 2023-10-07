Израильские силовики уничтожают террористов ВИДЕО
Израильские силовики проводят операции по зачистке от боевиков на границе с сектором Газа и в городах Израиля.
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Израильские силовики проводят операции по зачистке от боевиков на границе с сектором Газа и в городах Израиля.
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