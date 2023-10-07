Россия открещивается от Варданяна

Рубен Варданян – гражданин Армении, а не России, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

На вопрос, имеет ли Москва какую-либо конкретную позицию по поводу задержанных азербайджанской стороной карабахских сепаратистов и конкретно Варданяна, Галузин отметил, что речь идет прежде всего о гражданах Армении или же о людях, которые добровольно отказались от российского гражданства.

«Поэтому эти вопросы должны решаться в первую очередь между Арменией, чьими гражданами эти люди являются, и властями Азербайджана», – сказал он.