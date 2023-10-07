Зеленский посмертно наградил Новрузова
Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил бойца ВСУ, азербайджанца по происхождению Эльвина Новрузова, орденом "За храбрость".
Сообщается, что семья Новрузова родом из Билясуварского района Азербайджана. Сам Новрузов родился и вырос в городе Калуше Ивано-Франковской области Украины.
Он участвовал в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины с первых дней войны, героически погиб в боях в окрестностях Бахмута в начале этого года.
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