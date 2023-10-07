МИД об азербайджанцах в Израиле

Посольство Азербайджана в Израиле работает непрерывно, сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он отметил, что в настоящее время в Тель-Авиве люди не выходят на улицы: «Посольство постоянно находится в контакте с нашими гражданами. Рабочий процесс продолжается».

По словам Гаджизаде, в посольство не поступало информации о гибели или ранении азербайджанских граждан.