Министр рассказал о подготовке врачей

В настоящее время в Азербайджане ведется подготовка врачей по 56 специальностям.

Как сообщает haqqin.az, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на церемонии открытия VIII Международной конференции по медицинскому образованию в Баку.

«Азербайджанский медицинский университет готовит высококвалифицированные кадры для учреждений здравоохранения нашей страны. В последние годы для приведения медицинского образования в соответствие с мировыми стандартами осуществляется прием по нескольким специальностям», - сказал он.