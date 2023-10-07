Синоптики обещают дожди
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, местами ожидается дождь, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
Ночью местами прогнозируется кратковременный ливневый дождь с грозами. Днем осадки прекратятся. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.
Температура воздуха составит ночью 12-15° тепла, днем 15-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 50-60%.
В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, проливные дожди с грозами, в горных территориях возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах туман. Западный ветер вечером и утром местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 16-20° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-9° тепла.